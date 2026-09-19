Пламен Абровски: Българските производители на плодове и зеленчуци трябва да достигнат световно ниво

Земеделският министър постави акцент върху кооперирането, инвестициите и дългосрочната подкрепа за сектора при откриването на изложението „От градината до теб – Еленово 2026“

Министерството на земеделието и храните ще продължи да работи за това българските производители на плодове и зеленчуци да достигнат световно ниво. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на регионалното изложение „От градината до теб – Еленово 2026“ в село Еленово, община Нова Загора. Провеждането на изложението на 19 и 20 септември и участието на министъра са потвърдени и в предварителната информация за форума.

Абровски подчерта необходимостта земеделските производители да имат възможност да се обединяват в кооперативи и да получават необходимото финансиране за придобиване и разширяване на производствените си бази.

Като пример той посочи района на Сливен, където вече има изградена база с потенциал за развитие. Според министъра обединението между производителите би им позволило да предлагат по-големи количества продукция с необходимото качество и да създадат по-добри перспективи за сектора.

„Първата стъпка е Законът за кооперирането, за да има основание да се случи това нещо“, заяви Абровски. По думите му предстои законопроектът да бъде внесен в Народното събрание, като очакването е той да бъде приет до края на годината.

Председателят на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков също изрази увереност в бъдещето на българските производители и в продължаването на държавната подкрепа за сектора.

Абровски не очаква сериозно поскъпване на хляба

Пред медиите земеделският министър заяви още, че сред основните задачи на правителството е възстановяването на селските райони. Според него подкрепата при кризи е необходима, но секторът се нуждае преди всичко от дългосрочна и устойчива политика.

По отношение на цената на хляба Абровски посочи, че не очаква сериозно повишение. Като аргумент той изтъкна добрата зърнена реколта през тази година, която според него ще осигури качествена пшеница, брашно и хляб.

Министърът съобщи още, че предстоят разговори с транспортния министър за възможности за допълнително намаляване на транспортните разходи чрез използване на железопътната инфраструктура. Според него транспортът е важна част от себестойността на зърното и оптимизирането на тези разходи би подпомогнало производителите.

Производители предлагат продукцията си директно на посетителите

Изложението „От градината до теб – Еленово 2026“ събира земеделски производители, потребители, експерти, представители на институциите и бизнеса. Сред основните му цели са насърчаването на директните продажби, късите вериги на доставка и връзката между фермерите и потребителите.

Посетителите могат да закупят плодове, зеленчуци и други местни продукти директно от производителите, както и да се срещнат със семейни стопанства. Програмата включва дискусии за бъдещето на сектора, кулинарни прояви и други съпътстващи събития.

Сред официалните гости са заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев и областният управител на Сливен Михаил Кашеров.