Деца и родители избраха екологичния начин на придвижване в Детско музикално велошествие в Стара Загора

Над 20 участници се включиха в събитието, което насърчава активното движение и устойчивите начини на придвижване

Музика, велосипеди и добро настроение изпълниха улиците на Стара Загора по време на Детското музикално велошествие, част от инициативата „Стара Загора на ход“. Над 20 деца и родители се включиха в проявата, организирана от Община Стара Загора и отдел „Обществен транспорт“ в рамките на Европейската седмица на мобилността.

Събитието премина под мотото „Движим се умно. Живеем по-добре“ и насочи вниманието към по-устойчивите начини за придвижване – пеша, с велосипед или с обществен транспорт.

Стартът на велошествието беше даден от бул. „Цар Симеон Велики“, източно от кръстовището с ул. „Армейска“. Преди потеглянето водещият Димитър Митев запозна участниците с правилата.

Деца и родители преминаха заедно по определения маршрут, а финалът беше пред сградата на Община Стара Загора. Там участниците бяха посрещнати от Росица Копривчина, директор на дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“, и Бояна Делева, началник на отдел „Обществен транспорт“. На всички включили се в инициативата бяха раздадени подаръци.

Росица Копривчина поздрави участниците от името на кмета и ръководството на общината и изрази надежда велосипедът да се превръща във все по-чест избор за придвижване на семействата.

„С личния си пример показвате, че можем да се грижим едновременно за своето здраве и за градската среда. Благодарим ви, че днес сте с нас. До нови срещи и нека догодина бъдем още повече“, заяви тя.

Велошествието постави акцент и върху връзката между поколенията. Докато децата се запознават с ползите от активното и отговорно придвижване, родителите могат да ги насърчават чрез личния си пример.

Инициативата „Стара Загора на ход“ призовава жителите, когато имат възможност, да оставят автомобила и да изберат ходенето пеша, велосипеда или градския транспорт. Посланието е, че малките ежедневни решения могат да допринесат за повече движение, по-чист въздух и по-зелена градска среда.