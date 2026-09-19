„Мозъкът“ на роботите е на прага на голям технологичен скок

Китайска компания прогнозира, че до средата на 2027 г. хуманоидните роботи ще могат да разбират естествени човешки инструкции и да ги превръщат в поредица от физически действия

Китайска компания, специализирана във въплътения изкуствен интелект (embodied AI), прогнозира значителен напредък при хуманоидните роботи през следващата година. Според нея до средата на 2027 г. машините може да достигнат ниво, при което да разбират инструкции, дадени на естествен човешки език, и самостоятелно да планират поредица от физически действия за изпълнението им.

Компанията Spirit AI вече разполага с роботи, които работят в производствени линии на компании като CATL и JD.com. При някои сравнително прости и ясно структурирани задачи успеваемостта им достига 90%, посочват от компанията.

Домът остава по-голямото предизвикателство

Въпреки бързия напредък използването на подобни роботи в домовете все още е значително по-сложна задача. Причината е, че домашната среда е много по-разнообразна и непредвидима от производствената линия.

Един робот в дома трябва да може да се справя с огромен брой предмети, ситуации и действия, които невинаги могат да бъдат предварително програмирани. Това изисква и много по-големи количества реални данни за обучението на системите с изкуствен интелект.

За събирането им Spirit AI използва около 1000 служители на договор, оборудвани със системи за записване на движенията. Те многократно изпълняват ежедневни задачи в реална среда – например отваряне на хладилник, отключване и подготовка на хранителни продукти.

Събраните данни се използват за обучението на роботите да разпознават и възпроизвеждат различни човешки действия.

Хардуерът напредва, но „мозъкът“ изостава

Според ръководителя на компанията развитието на роботизирания хардуер се ускорява значително. Основното предизвикателство вече е интелигентността, която управлява машините.

Именно „мозъкът на робота“ остава най-слабото звено – способността му да разбира какво иска човекът, да интерпретира заобикалящата го среда и да превръща поставената задача в правилна последователност от физически действия.

Ако развитието продължи с очакваните темпове, следващият голям пробив при хуманоидните роботи може да бъде не толкова в механиката им, колкото в способността им да разбират, планират и действат все по-самостоятелно.