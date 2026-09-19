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„Бургас ни събира“ обедини близо 300 участници от 10 държави в празник на българския фолклор

Недялко Тенев

Второто издание на фестивала беше открито в Летния театър с музика, танци и послание за съхраняване на българските традиции по света

С много настроение, емоции и български фолклор в Летния театър в Бургас беше открито второто издание на фестивала „Бургас ни събира“.

Близо 300 участници от 20 фолклорни формации от 10 държави се включиха в събитието, превръщайки сцената в пъстър празник на българските традиции и връзката с родината.

Участниците бяха приветствани от кмета на Бургас Димитър Николов.

„Българският фолклор няма граници. Той ни свързва с корените, събира поколения и общности и ни напомня, че независимо къде по света живеем, България остава част от нас. Благодаря ви, че пазите тази връзка жива и я предавате на следващите поколения“, заяви Николов.

На откриването присъства и заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева, която също поздрави участниците и гостите.

Фестивалът „Бургас ни събира“ продължава до 20 септември. Програмата включва концерти, голямо хоро, пъстро дефиле и финален галаконцерт в Летния театър.

Инициативата събира на едно място български фолклорни формации от различни държави и дава възможност на сънародниците ни зад граница да представят традиционната българска музика и танци пред публиката в Бургас.

Пълна програма на фестивала „Бургас ни събира“

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