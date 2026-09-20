С наближаването на Празника на средата на есента градината Юйюан в Шанхай открива музикален сезон, посветен на нематериалното културно наследство. Събитието включва плаваща сцена и съчетание от традиционни и съвременни китайски изпълнения, които обогатяват празничното преживяване за жителите и посетителите на града.

В стария град на Шанхай хората отдавна отбелязват Празника на средата на есента с вечерни разходки заедно.

Тази година традицията, известна като „разходка под луната“, се завръща по нов начин в уличките на градината Юйюан.

Шествия с фенери, пинтан музика и ритуали за поклонение пред луната са включени в изпълненията по маршрута, като местни жители и туристи могат да се присъединят към шествието и да се потопят в традициите на празника сред светлината на фенерите и лунното сияние.

„Изпълненията са наистина впечатляващи. Има класическа опера и шанхайски пинтан. Смятам, че това е чудесен начин да популяризираме традиционната ни култура“, каза посетителят Фу Дзяхао.

„Наистина е страхотно. Много ни харесва. Смятаме, че китайската култура е изключително интересна“, каза австралийският турист Калеб.

По думите на организаторите градината Юйюан е разширила представянето на нематериалното културно наследство извън традиционните сцени, като проявите вече обхващат цялата улична зона по протежение на крайбрежната улица „Бунд“. Музикалният сезон ще продължи 58 дни.

Всяка седмица ще бъде организиран и тематичен пазар на нематериалното културно наследство, на който ще бъдат представени традиционни занаяти и фолклорни изпълнения от различни части на Китай. По време на празника посетителите ще могат да участват в практически занимания, свързани с традиционни занаяти, както и да опитат местни специалитети.

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Източник: CCTVPlus