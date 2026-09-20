Войната в Иран оскъпява горивата и засилва икономическия натиск по света

Страни, зависими от внос на енергийни ресурси, са сред най-засегнатите, а правителствата търсят начини да ограничат удара върху домакинствата и бизнеса

Продължаващата война в Иран и нарушенията на енергийните доставки от Близкия изток продължават да оказват силен натиск върху световните пазари на петрол и горива. Международната агенция по енергетика определя ситуацията като безпрецедентно нарушение на глобалните доставки, което принуждава редица правителства да предприемат извънредни мерки.

Особено уязвими са икономиките, които разчитат в голяма степен на вносни енергийни ресурси. В Пакистан например властите въведоха мерки за ограничаване на потреблението на горива, включително намаляване на горивните квоти за държавни автомобили и ограничения върху някои държавни разходи. Енергийният шок създава сериозни затруднения и за други развиващи се икономики.

Ефектът се усеща и в Съединените щати. Средната цена на бензина в страната достигна около 4,48 долара за галон, а по-високите разходи за гориво се превръщат в допълнителна тежест за домакинствата.

Правителствата по света реагират по различен начин – чрез субсидии, данъчни облекчения, ограничения на цените и директна помощ за най-засегнатите домакинства. Международният валутен фонд е регистрирал близо 900 мерки в около 170 държави в отговор на икономическите последици от войната.

МВФ обаче предупреждава, че широките субсидии, данъчните намаления и ценовите тавани могат бързо да се превърнат в сериозна тежест за държавните бюджети, ако бъдат запазени продължително. Според фонда помощта е по-устойчива, когато е временна и насочена към най-уязвимите домакинства и предприятия.

Докато конфликтът и нарушенията на ключови маршрути за доставка продължават, несигурността около цените на петрола и горивата остава висока, а последствията се усещат далеч извън Близкия изток.