Международният форум „Световна атомна седмица“ отвори врати в Москва

На тържествената церемония по откриването присъстваха Първият заместник-началник на Администрацията на Президента на Русия и председател на Надзорния съвет на „Росатом“ Сергей Кириенко, заместник министър-председател на Руската Федерация Александър Новак, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси, генерален директор на Световната ядрена асоциация Сама Билбао-и-Леон, генерален директор на „Росатом“ Алексей Лихачов и други.

По време на церемонията по откриването на форума чрез телеконферентна връзка беше стартирано тържественото изпращане на най-новите реактори ВВЕР-1200 за блок 1 на АЕЦ „Ел Дабаа“ (Египет) и блок 4 на АЕЦ „Аккую“ (Турция). Изпращането на автоколоните с оборудване от различни региони на Русия беше излъчено на живо във ВДНХ.

