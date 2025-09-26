Посланикът на Италия в България Марчело Апичела на посещение в Пловдив и Пазарджик

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела, придружен от почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо и от председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели, посети градовете Пловдив и Пазарджик с цел да укрепи контактите с италианските компании и да проучи нови възможности за италиански инвестиции и сътрудничество.

Сутринта беше посветена на посещението на завода на компанията БУЛЛТЕК, специализирана в производството на метални и пластмасови компоненти за средноволтови и нисковолтови прекъсвачи, където делегацията беше посрещната от управителя Пиетро Луиджи Гия и техническия ръководител Матия Сантучи. Те представиха историята и дейността на компанията, след което показаха на делегацията всички етапи на производствения процес, разделени в специални производствени отдели.

Голямото събитие на деня беше посещението на 79-отото Международен технически панаир в Пловдив, открито от заместник-министъра на икономиката и промишлеността Дончо Барбалов и главния директор на Панаира проф. д-р Иван Соколов. Изложението, стартирало през 1892 г. и организирано ежегодно от 1933 г., се е утвърдило като водещо изложение в Балканския регион, като приветства изложители от над 60 страни, разпределени в множество индустриални сектори, много от които иновативни. Изданието през 2025 г. се отличава с особено голямо участие в секторите на електрониката, енергетиката, транспорта, строителството и зелената икономика.

На панаира делегацията посети щанда на компанията ECOTEC (ЕКОТЕК) от индустриалния център в гр. Термоли (Кампобасо), специализирана в производството на контейнери и оборудване за събиране на отпадъци, която се е наложила като водеща компания в проектирането и производството на специализирани превозни средства. От заводите на Ecotec произхождат много от превозните средства, използвани за разделно събиране на отпадъци в България, Италия, Хърватия, Франция и Испания.

Мисията приключи с обиколка на компанията ЕКОВИТА, част от известната група „Ригони ди Азиаго”, специализирана в първичната преработка на биологични плодове и последващото производство на биологичния конфитюр „Фиордифрута” – известен продукт, разпространяван на италианския пазар. Посланикът и делегацията бяха посрещнати от генералния директор на Ригони България, Доменико Санкрика, който ги придружи при разглеждането на завода, етапите на производство и мерките, предприемани за гарантиране на постоянно високо качество на продукта на многобройните сортове плодове, отглеждани на място от земеделските стопанства на групата Ригони, съчетавайки автентичността и качеството на българското производство на плодове и зеленчуци с високите производствени стандарти на марката „Произведено в Италия”.

