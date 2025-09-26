Интензивната дипломация на турския президент Ердоган в Съединените щати

Интензивна дипломация от страна на турския президент Ердоган в Съединените щати:

След като се върна от срещите си, президентът Реджеп Тайип Ердоган участва в поредица от срещи на високо равнище в Съединените щати, където присъстваше на 80-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). По време на престоя си той взе участие в редица сесии, включително в самото Общо събрание, и проведе важни срещи с мирови лидери, както и с висши представители на международни организации.

Президентът Ердоган присъства на Турската инвестиционна конференция във формат на секторна кръгла маса, организирана от Турско-американския бизнес съвет на 22 септември в Ню Йорк, където той беше пътувал, за да участва в 80-ата Генерална асамблея на ООН.

В изказването си на конференцията президентът Ердоган подчерта, че енергетиката и отбранителната промишленост остават приоритетни области за сътрудничество между Турция и САЩ, като заяви: „Нашата обща цел с моя уважаван приятел президент Тръмп продължава да бъде търговският обем от 100 милиарда долара, който си поставихме през 2019 г.“

Президентът Ердоган участва и в Международната конференция на високо равнище за Палестина, проведена в ООН.

В изказването си на срещата, съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия, той заяви: „Поздравявам страните, които са решили да признаят държавата Палестина. Надявам се, че тази стъпка, заедно с последващите инициативи, ще ускори реализацията на решението за две държави. Като Турция ще продължим решително борбата си, докато не бъде създадена палестинска държава на базата на границите от 1967 г., с Източен Йерусалим за столица и с пълна териториална цялост.“

В рамките на двустранните срещи президентът Ердоган се срещна първо с председателя на Европейския съвет Антонио Коста.

По-късно той се срещна с канадския премиер Марк Карни. По време на разговорите, които обхванаха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси, президентът Ердоган подчерта значителната роля, която Турция и Канада играят като съюзници в НАТО за осигуряване на евроатлантическата сигурност.

Подчертавайки големия потенциал за сътрудничество, особено в енергийния и отбранителния сектор, той изтъкна важността на използването на такива възможности за задълбочаване на връзките. Той допълнително подчерта, че засилването на контактите между двете страни в следващия период ще допринесе за укрепването на сътрудничеството.

Изразявайки задоволството си от решението на Канада да признае Палестина като държава, президентът Ердоган поздрави министър-председателя Карни.

Президентът Ердоган се срещна и с престолонаследника на Кувейт Сабах Халид ал-Хамед ал-Сабах. Разговорите им се фокусираха върху двустранните отношения, както и върху регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган подчерта важността на по-нататъшното развитие на връзките, особено в областта на търговията, и потвърди решимостта на Турция да работи за укрепване на сътрудничеството с Кувейт.

Подчертавайки важността на единната позиция на ислямските страни срещу израелските масови убийства в палестинските територии, той изтъкна необходимостта от продължаване на преговорите за постигане на примирие в Газа.

По отношение на Сирия президентът Ердоган повтори важността на фокусирането върху възстановяването и развитието въз основа на запазването на териториалната цялост на Сирия, като добави, че Турция ще продължи да подкрепя Сирия.

Президентът Ердоган присъства и на вечеря, организирана от Турско-американския национален ръководен комитет, където се срещна с турски граждани, живеещи в САЩ.

В изказването си там той каза: „Продължаваме усилията си за напредък в турско-американските отношения на базата на съюз и стратегическо партньорство. По време на втория мандат на президента Тръмп нашите контакти с всички нива на американската администрация се засилиха, а конструктивният диалог между нашите институции набра скорост.“

Президентът Ердоган се обърна към световните лидери от трибуната на ООН

На втория ден от програмата си в Ню Йорк президентът Ердоган изнесе реч пред Общото събрание на ООН.

Посвещавайки голяма част от речта си на Палестина и продължаващото геноцид в Газа, той засегна и Сирия, войната между Русия и Украйна, признаването на Турската република Северна Кипър и други нерешени глобални проблеми.

В речта си пред ООН той заяви:

„Това, което се случва в Газа, не е война. В Газа няма две равни страни. От едната страна има редовна армия, въоръжена с най-модерните и смъртоносни оръжия, а от другата – невинни цивилни и деца. Действията на Израел не се ограничават до Газа и Западния бряг – той провежда атаки и срещу Сирия, Иран, Йемен и Ливан, заплашвайки регионалния мир.“

Използвайки фотографии от Газа, за да илюстрира жестокостите, президентът Ердоган призова световните лидери:

„Времето е сега. Днес е денят, в който трябва да застанем твърдо на страната на потиснатите палестинци в името на човечеството. Докато вашите народи изразяват възмущение от варварството в Газа, аз ви призовавам да проявите кураж стъпка по стъпка. Изпълнете човешкия си дълг към Газа, където деца отглеждат деца.“

След речта си в ООН президентът Ердоган се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Разговорите им обхванаха регионални и глобални въпроси, особено атаките на Израел срещу Газа. Подчертавайки ясната необходимост от реформа в системата на ООН, президентът Ердоган повтори ангажимента на Турция да допринесе за тези усилия, като подчерта, че последните глобални предизвикателства са подчертали още повече важността на опазването на световния мир.

Той се срещна и с президента Мохамед ал-Менфи от Либийския президентски съвет. Ердоган потвърди решимостта на Турция да подкрепи Либия в постигането на трайна стабилност, сигурност и национално единство.

Среща с Тръмп по въпроса за Газа

Президентът Ердоган присъства на закрита среща по въпроса за Газа, проведена в рамките на Общото събрание на ООН, с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и на държавни и правителствени ръководители от Индонезия, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Египет.

Той се присъедини и към среща, организирана с американски мозъчни тръстове в координация с SETA, а в последния ден от програмата си в Ню Йорк се срещна с председателя на Турско-американския бизнес съвет Хамди Улукая и висши американски бизнес мениджъри.

Среща със сирийския президент Шара

За първи път от много години сирийският президент Ахмед Шара изнесе реч пред Общото събрание на ООН. По този повод президентът Ердоган се срещна с него в Турската къща.

Той подчерта очакването си, че всички санкции срещу Сирия ще бъдат отменени възможно най-скоро, като повтори подкрепата на Турция за всички инициативи, насочени към запазване на териториалната цялост и суверенитета на Сирия.

Президентът Ердоган подчерта, че терористичната организация SDG трябва да спазва споразумението от 10 март, като подчерта, че Турция следи отблизо развитието на събитията в региона и потвърди ангажимента си да увеличи подкрепата си за Сирия.

Среща с президента Макрон

В централата на ООН президентът Ердоган се срещна и с френския президент Еманюел Макрон.

Дискусиите обхванаха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган подчерта важността на диалога с Франция и решимостта на Турция да засили сътрудничеството в области като търговия, енергетика и отбрана.

Той потвърди отново ангажимента на Турция да съживи и развие отношенията си с Европейския съюз, подчертавайки необходимостта от незабавно активиране на съответните механизми.

Ердоган повтори усилията на Турция за постигане на справедлив и траен мир между Русия и Украйна, като припомни преговорите в Истанбул като пример за дипломация, ориентирана към резултати.

Поздравявайки президента Макрон за решението на Франция да признае Палестина, президентът Ердоган подчерта, че засилването на международния натиск върху правителството на Нетаняху може да доведе до резултати, като изтъкна важността на продължаващата координация между Турция и Франция в това отношение.

Климатична конференция на ООН

Президентът Ердоган участва и в Климатичната конференция на ООН, където обяви целта на Турция да намали емисиите с 466 милиона тона до 2035 г., като ги сведе до 643 милиона тона. Той отбеляза, че от тази година възобновяемите енергийни източници съставляват повече от 60 % от общата инсталирана мощност на Турция.

В рамките на двустранните си контакти той се срещна с виетнамския президент Луонг Куонг, с когото обмени мнения по въпросите за Газа и палестинския проблем. Президентът Ердоган подчерта решимостта на Турция да работи за справедлив и траен мир в Газа, като изрази задоволство от позицията на Виетнам по отношение на Палестина, която е на правилната страна на историята.

С тази среща президентът Ердоган приключи програмата си в Ню Йорк и отпътува за Вашингтон, където се срещна с президента Тръмп.

Среща между президента Ердоган и Тръмп

В Белия дом президентът Ердоган проведе двучасова и двадесетминутна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той също така подписа книгата за гости на Белия дом.

Преди срещата си на четири очи президентът Ердоган заяви:

„Вярвам, че ще имаме възможност да обсъдим изчерпателно нашите отношения по отношение на програмите F-35 и F-16, както и въпроса с Halkbank. По въпроса за семинарията в Халки сме готови да направим всичко, което ни се пада. Ще обсъдя това и с патриарх Вартоломей при завръщането си. По време на първия и втория мандат на президента Тръмп турско-американските отношения навлизат в нова фаза. Уверен съм, че ръка за ръка ще преодолеем предизвикателствата в нашия регион.“

По време на срещата, в присъствието на двамата лидери, министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар и държавният секретар на САЩ Марко Рубио подписаха Меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в областта на гражданската ядрена енергетика, с което се задълбочава партньорството между Турция и САЩ в областта на ядрената енергетика.

Facebook

Twitter



Shares