Полша и Германия излизат в четвъртфинал на Евроволей 2026 в София на 22 септември

Двубоят в „Арена 8888 София“ ще започне от 19:00 часа след промяна по молба на полските притежатели на телевизионните права

Четвъртфиналният сблъсък между Полша и Германия на Европейското първенство по волейбол за мъже ще се играе на 22 септември от 19:00 часа в „Арена 8888 София“, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

Решението за началния час е взето след молба от полските притежатели на телевизионните права.

По-рано същия ден – от 16:00 часа, в столичната зала ще се проведе и друг четвъртфинал. В него ще се срещнат победителите от осминафиналните двойки Украйна – Румъния и Франция – Португалия.

От националния отбор на България и Българската федерация по волейбол отправиха специални благодарности към феновете, които подкрепяха националите в залата и допринесоха за рекордната посещаемост на мачовете от Евроволей 2026.

Благодарности бяха отправени и към партньорите на отбора, както и към привържениците, които следяха срещите пред телевизионните екрани.

Програма за 22 септември в „Арена 8888 София“: 16:00 ч. – победителят от Украйна – Румъния срещу победителя от Франция – Португалия; 19:00 ч. – Полша срещу Германия.