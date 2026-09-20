Премиерът Радев ще участва в бизнес закуска на Американската търговска камара

Срещата с представители на бизнеса ще се проведе на 21 септември в София

Министър-председателят Румен Радев ще участва в бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria), на 21 септември в София.

Американската търговска камара посочва събитието в официалния си календар като традиционна бизнес закуска с министър-председателя и представители на правителството.

Форумът ще се проведе в Гранд хотел „Милениум“. В предоставената информация началният час е посочен като 9:00 часа, докато в календара на AmCham събитието фигурира с час 9:30, поради което има разминаване в публикуваните часове.

Срещата идва на фона на заявения от правителството фокус върху инвестициите, конкурентоспособността и подобряването на бизнес средата. През юни Радев посочи привличането на инвестиции, подкрепата за българския бизнес и стимулирането на износа сред основните направления на икономическата политика на кабинета.