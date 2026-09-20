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Китай развива „15-минутни квартали“ с услуги на крачка от дома

Недялко Тенев

Новият модел за градска среда съчетава магазини, здравни и социални услуги, зелени пространства, места за спорт и култура в близост до жилищата

Китай разширява изграждането на т.нар. „пълноценни жилищни квартали“, в които повечето ежедневни потребности на хората могат да бъдат удовлетворени в рамките на около 15 минути пеша от дома.

Концепцията се основава на идеята жилищните райони да бъдат не просто място за живеене, а общности, които съчетават образование, здравеопазване, търговия, спорт, култура, социални услуги и пространства за отдих.

Сред примерите е квартал „Сиенси“ в новия район Сюн’ан, недалеч от Пекин. Там деца участват в театрални представления, възрастните разполагат със собствен клуб за срещи и занимания, а за младите жители се организират вечерни курсове по интереси, включително йога и ръкоделие.

Според местни жители промяната през последните години е значителна. На мястото на недостатъчно развитата инфраструктура днес в близост до домовете има паркове, супермаркети, лечебни заведения и спирки на обществения транспорт.

Китайското Министерство на жилищното строителство и градското и селското развитие посочва „Сиенси“ като пример за изграждането на подобна пълноценна жилищна общност.

Според концепцията необходимите обществени и търговски услуги трябва да бъдат разположени близо до домовете. Наред с инфраструктурата и поддръжката на жилищните сгради се обръща внимание и на обществените пространства и създаването на чувство за принадлежност към квартала.

През юли 2023 г. в Китай започва пилотна програма, обхващаща 106 жилищни общности. През август 2025 г. китайските власти поставят като приоритет ускоряването на подобни проекти и интегрирането на повече услуги в градските жилищни райони.

Друг пример идва от Шанхай. В квартал „Дзянсу“, разположен в историческата градска част около улица „Ююен“, основните предизвикателства са свързани със стария жилищен фонд, недостига на зелени площи, паркоместа и зарядни станции за електромобили.

В отговор са разкрити нови магазини, заведения, перални и ремонтни ателиета. Неизползвани пространства са превърнати в обществени и търговски зони, а в района вече работят над 100 малки специализирани обекта – от кафенета и сладкарници до творчески ателиета.

На местния пазар са запазени и традиционни услуги като обущарски, шивашки и ключарски ателиета. Те са комбинирани с пространства за съвременна култура, художествени изложби и дизайн.

По данни на китайското Министерство на жилищното строителство в пилотните квартали са изградени или обновени над 2000 обекта за услуги, включително домове за възрастни хора, детски ясли и магазини за стоки от първа необходимост.

Създадени са също 26 200 нови паркоместа и над 6200 обществени зарядни станции, а около 710 000 кв. метра обществени пространства и зелени площи са обновени.

Целта на модела е все повече ежедневни дейности – от пазаруването и посещението на лекар до спорта, грижата за децата и свободното време – да бъдат достъпни в непосредствена близост до дома.

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