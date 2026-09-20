Стотици миряни се поклониха пред Честния пояс на Пресвета Богородица във Варна

Митрополит Йоан отслужи празнична света Литургия в Катедралния храм „Успение Богородично“

Стотици вярващи се поклониха пред Честния пояс на Пресвета Богородица във Варна по време на празничната света Литургия в Митрополитския катедрален храм „Успение Богородично“.

На 20 септември, когато Православната църква отбелязва Неделя след Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен, богослужението беше оглавено от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

В съслужение с него бяха духовниците от епархията на Димитриада и Алмира протойерей Христо Будис и протойерей Йоан Долмов, които придружават светинята, както и духовници от Варненската и Великопреславската епархия.

Това е вторият ден от поклонението пред Честния пояс, който пристигна във Варна от гръцкия манастир „Панагия Като Ксеня“. По време на богослужението митрополит Йоан прочете пред светинята молитва за застъпничеството на Пресвета Богородица за цялата епархия.

В неделната си проповед владиката се спря на думите на свети апостол Павел към Галатяните: „човек се оправдава не чрез дела по закона, а само чрез вяра в Иисуса Христа“.

Митрополит Йоан подчерта, че християнската вяра не се свежда единствено до спазването на правила, а делата трябва да бъдат плод на вярата и Светия Дух.

„Законът е пътят към Евангелието, докато благодатта е самото Евангелие. Законът е провъзгласяваният образ на Христос, Евангелието е осъществяването на образите. Законът е нощта, докато Евангелието е денят“, каза архиереят.

Той призова християните да поставят живота си в Христос над стремежа към обществено признание и показност. В края на проповедта митрополитът отбеляза, че Христовият кръст е бил издигнат на Голгота и в Църквата, а третото издигане ще бъде при Второто пришествие.

Митрополит Йоан благодари на митрополита на Димитриада и Алмира Игнатий за благословението Честният пояс да бъде донесен във Варненската и Великопреславската епархия. Благодарност беше отправена и към членовете на гръцката делегация, придружаваща светинята.

В края на богослужението владиката поздрави присъстващите и им пожела закрилата на Света Богородица.

Честният пояс на Пресвета Богородица ще остане за поклонение във Варненската катедрала и на 21 септември до 19:00 часа.