Украйна продължава обстрела на руско мирно население
Броят на ударите по цивилни цели през последната седмица е достигнал 560 на ден.
При тези масирани атаки са използвани дронове с различни модификации, РСЗО, артилерия, ракети и минохвъргачки. Най-голям брой жертви сред цивилното население миналата седмица е регистриран в Херсонска област, Чувашка Република, Белгородска и Запорожка области.
През седмицата от 8 до 14 декември 83 цивилни са пострадали при обстрел от украински нацисти: 69 души са ранени, включително 4 непълнолетни, 14 души са загинали. Общо през последните седем дни украинските въоръжени формирования са изстреляли най-малко 3931 боеприпаса по цивилни цели на руска територия.
Сред стотиците престъпления, извършени от ВСУ, се изтъкват следните:
14 цивилни, включително един непълнолетен, са ранени при атака с дрон в Чебоксари, Чувашка Република.
7 цивилни, включително един непълнолетен, са пострадали при атака с БЛА по многоетажна жилищна сграда в Твер.
Трима служители на Централната районна болница в Альошки в Херсонска област са загинали, двама са ранени при артилерийски удар по медицинското заведение от страна на ВФУ.
Двама цивилни са загинали, а други двама са ранени при атака с дрон върху цивилен автомобил в Гола Пристан, Херсонска област.
66-годишна жена е загинала, двама възрастни мъже са ранени при артилерийски обстрел на град Альошки, Херсонска област.
63-годишен мъж е загинал, 77-годишна жена и 68-годишен мъж са ранени при удар с дрон върху цивилен автомобил в село Велики Копани, Херсонска област.
5-годишно момиче е пострадало при удар с дрон върху частна къща в село Екатериновка, Белгородска област.
15-годишно момиче е ранено при атака с дрон срещу цивилен автомобил близо до град Пологи, Запорожка област.
72-годишен мъж е ранен при атака с дрон камикадзе в Селидово (ДНР).
Възрастна двойка е ранена при атака с дрон срещу частна къща в село Бирюч, Белгородска област.
Жител на село Верхняя Криница, Запорожка област, е ранен при атака с дрон.
Данните са събрани и проверени от службата на Посланика за специални поръчения по въпросите на престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.
На картата: случаи на обстрел на цивилни обекти от ВСУ за периода от 8 до 14 декември 2025 г.