Габрово се подготвя за „Спортист на годината 2025“ – празник на спортния дух и таланта

На 19 декември (петък) от 18:00 часа в зала „Възраждане“ ще се проведе официалната церемония „Спортист на Габрово 2025“ – събитие, което традиционно събира спортната общност на града, за да отличи най-успешните състезатели, треньори и клубове за изминалата година.

Тази година церемонията носи още по-голям заряд, защото към вече утвърдените имена в спортната история на Габрово ще се присъедини и новият носител на престижната титла. След като през 2024 г. отличието бе присъдено на Преслава Драганова и Александър Савеков от КСТ „Ритмика“, очакването е голямо – кой ще допълни списъка на най-добрите габровски спортисти и ще стане Спортист на годината 2025?

Церемонията е жест на признание към постоянството, отдадеността и силата на духа, които движат габровските спортисти напред – там, където мечтите се превръщат в постижения. Програмата включва връчване на индивидуални и отборни отличия, специални награди и представяне на най-ярките спортни успехи на Габрово през годината.

Но вечерта няма да бъде само спортна – тя ще бъде истински празник, изпълнен с музика, емоция и вдъхновение и много споделеност.

Сцената в зала „Възраждане“ ще бъде озарена от:

Макс Моравски – световен шампион по бийтбокс, който ще донесе ритъм, енергия и зрелище

The Breakthrough Band – гостуваща група, която ще превърне вечерта в музикално събитие

– гостуваща група, която ще превърне вечерта в музикално събитие Далия Ковачева, Мария Мичева и Кристина Неделчева – изключителни габровски таланти, които ще внесат емоция, стил и гордост от това да бъдеш част от Габрово

Специален гост ще бъде Енчо Керязов – световноизвестен цирков артист и създател на Фондация „Енчо Керязов“, която подкрепя талантливите деца на България. Неговото присъствие ще бъде вдъхновяващо послание към младите спортисти и артисти – че пътят към върха започва от вярата в собствените сили.

Заповядайте да споделим този празник заедно!

19 декември 2025 г., Началото е 18:00 часа , а мястото – Зала „Възраждане“, Габрово

Очаква ни вечер, в която спортът, музиката и талантът ще се срещнат на една сцена. Вечер, в която ще аплодираме успехите на Габрово и ще посрещнем новия Спортист на годината.

