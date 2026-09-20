ЦСКА обяви стартовия състав за гостуването на Локо Пд

Даниел Моралес избра титулярите за двубоя от 10-ия кръг на Първа лига

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес определи стартовия състав на „червените“ за гостуването на Локомотив Пловдив на стадион „Христо Бонев“.

Стартов състав на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 4. Диниш Алмейда, 14. Теодор Иванов (капитан), 5. Жан-Филип Гбамен, 2. Дейвид Пастор, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 8. Стефано Сенси, 28. Йоанис Питас, 10. Жоел Цварц.

Резерви: Димитър Евтимов, Бари Котър, Андрей Йорданов, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Исак Соле, Каталин Иту, Мохамед Брахими, Лео Перейра и Леандро Годой.

Двубоят е част от 10-ия кръг на Първа професионална лига и ще се играе на стадион „Христо Бонев“ в Пловдив.