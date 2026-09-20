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Иран разположи части за бързо реагиране по границите на страната

Недялко Тенев

Военни подразделения са дислоцирани в редица гранични райони, включително по крайбрежието на Макран

Значителна част от подразделенията на Сухопътните сили на иранската армия са разположени по границите на страната, съобщи командващият сухопътните войски.

По думите му военни части са дислоцирани по северозападните, западните, югозападните, източните, североизточните и югоизточните граници на Иран, като специално внимание е отделено на крайбрежието на Макран.

В граничните райони присъстват различни формирования на сухопътните сили, включително специални части, подразделения за бързо реагиране, механизирани и артилерийски части.

Според изявлението разположените подразделения разполагат и с необходимата логистична и оперативна подкрепа.

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