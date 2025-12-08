Сериозни кадрови проблеми в Монтана преди дербито с Ботев Вр

ПФК Монтана гостува на Ботев (Враца) в среща от последния за годината 19-ти кръг в efbet Лига.

Сблъсъкът е във вторник, 9-ти декември, от 17:30 часа.

Наставникът на „сините“ Анатоли Нанков е изправен пред сериозни кадрови проблеми. Освен дълготрайно контузения вратар Марсио Роса и пропусналия предходните два двубоя Владислав Цеков, Давид Малембана със сигурност отпада от сметките, както за утрешния мач, така и за двубоя за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив). Централният бранител получи травма при загубата с 1:2 от Локомотив (София) в миналия кръг.

В последния момент ще се реши дали Филип Ежике и Соломон Джеймс ще могат да вземат участие, тъй като и те са с леки проблеми.

Малкото добри новини в това отношение са свързани със завръщането на Калоян Стрински, който пропусна двубоя със столичните „железничари“ поради наказание. Ариан Мършуля също ще бъде на разположение, като ще играе въпреки контузията си в този мач, след което ще се оперира.

„Предстои ни важен мач, в който всеки влиза с проблемите си. Благодаря на Мършуля, че ще играе. Показа, че е мъжко момче. За Ежике и Джеймс ще решим на място утре.“, сподели старши треньорът на монтанчани преди последния шампионатен двубой на тима за тази календарна година.

От клуба организират транспорт за феновете, който потегля в 16 часа в деня на мача от ЖП гарата в Монтана. Желаещите могат да се свържат с Венелин на телефонен номер: 0879 222 935.

Елате да подкрепим любимия отбор в едно от традиционните дербита на Северозапада!

