Министър Гуцанов откри базара „Коледа с кауза“ в подкрепа на хора от уязвимите групи

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов откри благотворителния базар „Коледа с кауза“ в подкрепа на организации, които работят с хора от уязвимите групи.

В него участваха социални предприятия и доброволчески организации, които представиха коледни сувенири, декорации, подаръци и лакомства, изработени от възрастни, хора с увреждания, пострадали от насилие. Основната цел на базара е да покаже от таланта, уменията и творчеството на хората от уязвимите групи и да представи възможностите, които социалните предприятия предоставят за развитие на техния потенциал и придобиване на трудови навици.

„Трудът е най-добрият начин хората от уязвимите групи да бъдат истинска част от обществото ни всеки ден,“ заяви министър Гуцанов. „За пореден път успяваме да съберем тези каузи под покрива на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). За мен и целия екип е важно подкрепата за социалните предприятия да не е само по празници. Радвам се, че този базар се превърна в традиция“, допълни министърът.

Борислав Гуцанов подчерта, че над 200 социални предприятия вече са официално регистрирани от МТСП, а още около 20 са в процес на одобрение. Държавата надгражда подкрепата към социалните предприемачи чрез осигуряване на целево финансиране и по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Възможностите за подпомагане на стартиращи инициативи, насочени към хора от уязвими групи, варират от 50 000 лв. до над 580 000 лв.

Министърът на труда отбеляза, че в обществото все по-често празниците се комерсиализират, но истинската стойност на подаръка идва, когато зад него стоят усилията и талантът на хора със специфични нужди. „Когато даряваме частица любов на хора, които имат нужда от такава подкрепа, това е много по-важно“, каза министър Гуцанов.

В базара се включиха Фондация „КОНКОРДИЯ България“, Работилница за сувенири и култура Трявна, Фондация „Светът на Мария“, Арт ателие „Творилница“, биотехнологичният стартъп „Цвете в евруветка“, Бисквитената академия към Студио за Арт, „Джамба“ – Хъб на възможностите, Операция „Плюшено мече“, доброволческата инициатива „С вяра в доброто – Подари надежда“.

Facebook

Twitter



Shares