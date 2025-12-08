Танцьорите на школа „Радост“ с впечатляващи отличия от фестивала „Децата ни танцуват“ в Пловдив

На 5 декември 2025 г. талантливите танцьори от школата за класически и модерен балет „Радост“ при Общински детски комплекс – Пазарджик, с ръководител Радост Ангелова, взеха участие в престижния танцов фестивал „Децата ни танцуват“, организиран от СК „Севън Стормс“ и Община Пловдив.

Всички групи от школата представиха впечатляващи изпълнения в стилове контемпорари, лирикъл, класически балет и национален фолклор, завладявайки сцената с професионализъм и артистичност. Те извоювяха един златен медал, два групови и два и два индивидуални сребърни медалу, и четири индивидуални бронзови медала.

Отличия

I място

• Първа група класически балет – балет трио (16–19 г.), стил национал фолк денс

II място

• Първа група модерен балет – формация (12–15 г.), контемпорари

• Първа група класически балет – формация (12–15 г.), балет

• Емма Спасова – 9–11 г., балет

• Александра Дамянова – 16–19 г., характерен класически танц

III място

• Александра Дамянова – 16–19 г., балет

• Петя Власова – 16–19 г., балет

• Теофана Лазарова – 12–15 г., балет

• Дарина Михайлова и Росица Гънина – дует (16–19 г.), лирикъл

Facebook

Twitter



Shares