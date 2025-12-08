Танцьорите на школа „Радост“ с впечатляващи отличия от фестивала „Децата ни танцуват“ в Пловдив
На 5 декември 2025 г. талантливите танцьори от школата за класически и модерен балет „Радост“ при Общински детски комплекс – Пазарджик, с ръководител Радост Ангелова, взеха участие в престижния танцов фестивал „Децата ни танцуват“, организиран от СК „Севън Стормс“ и Община Пловдив.
Всички групи от школата представиха впечатляващи изпълнения в стилове контемпорари, лирикъл, класически балет и национален фолклор, завладявайки сцената с професионализъм и артистичност. Те извоювяха един златен медал, два групови и два и два индивидуални сребърни медалу, и четири индивидуални бронзови медала.
Отличия
I място
• Първа група класически балет – балет трио (16–19 г.), стил национал фолк денс
II място
• Първа група модерен балет – формация (12–15 г.), контемпорари
• Първа група класически балет – формация (12–15 г.), балет
• Емма Спасова – 9–11 г., балет
• Александра Дамянова – 16–19 г., характерен класически танц
III място
• Александра Дамянова – 16–19 г., балет
• Петя Власова – 16–19 г., балет
• Теофана Лазарова – 12–15 г., балет
• Дарина Михайлова и Росица Гънина – дует (16–19 г.), лирикъл