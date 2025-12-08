Добруджа гостува в Бистрица

ЦСКА 1948 посреща Добруджа в среща от 19-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се играе днес от 15:00 часа на стадион „Витоша“ в Бистрица, а главен съдия ще бъде Стоян Арсов. Срещата може да проследите на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

„Червените“ заемат второто място във временното класиране с актив от 36 точки и ще търсят задължителна победа, с която да скъсят дистанцията до лидера Левски. Тимът на Иван Стоянов се върна към победния път след серия от две поредни победи – срещу Берое като домакин и срещу Септември като гост в междинния кръг.

Добруджа продължава да се намира на последната, 16-а позиция с едва 11 точки. Отборът на Атанас Атанасов е в трудна серия, като няма победа в последните си четири шампионатни мача и допусна две поредни загуби – от Славия и Лудогорец. „Жълто-зелените“ остават и най-слабо резултатният тим в първенството с едва 13 отбелязани гола в 18 срещи.

Статистиката също е в полза на домакините. ЦСКА 1948 има 11 победи, 3 равенства и 4 загуби от началото на сезона, докато Добруджа е с 3 победи, 2 равенства и цели 13 поражения.

Любопитното е, че в първата среща между двата отбора през сезона именно Добруджа поднесе изненада, побеждавайки ЦСКА 1948 с 2:1 в Добрич. Преди това двата тима са се срещали само във Втора лига, като и двата мача завършиха при нулеви равенства.

ЕКИПИТЕ

ДОБРУДЖА: Жълти фланелки, зелени гащета, зелени чорапи

ЦСКА 1948: Червени фланелки, бели гащета, червени чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети за мача могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на стадион „Витоша“ непосредствено преди двубоя. Цените са 15 лева за Сектор А и Сектор Гости и 30 лева за ВИП сектор.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

08.08.2025 Добруджа – ЦСКА 1948 2:1

06.04.2019 Добруджа – ЦСКА 1948 0:0 (Втора лига)

21.09.2018 ЦСКА 1948 – Добруджа 0:0 (Втора лига)

