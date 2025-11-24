Лудогорец U14 оглави класирането

Децата на Лудогорец U14 излязоха начело в класирането в юношеското първенство в Зона Варна.

Те оглавиха първенството след поредната заслужена победа. Нея извоюваха с класически резултат 3:0 като гости на Дунав U14 в Русе в отложен шампионатен мач от IV кръг. Поредните ценни три точки ги изстреляха на първото място в първенството, което оглавяват с две точки аванс пред вторите и с изигран мач по-малко.

Младите „орли” поеха инициативата в срещата от самото начало и така съумяха да открият резултата още във втората минута. Точен във вратата на Дунав бе Максим Даскалов. Отново той се разписа в 20-ата минута на двубоя, удвоявайки преднината, с която младите „орли” поведоха до полувремето. Надмощието на гостите продължи до почивката, като те успяха да създадат още редица чисти голови ситуации и същевременно се доказаха като стабилни и в защита.

През втората част доминацията на разградчани продължи и те останаха по-активният претендент на терена. Закономерно и заслужено достигнаха до крайния успех, фиксиран в 51-вата минута на двубоя от Иван Пуцов. Наставникът на Лудогорец U14 Росен Маринов даде шанс за изява в срещата на всички момчета от групата.

Треньорският екип е доволен от представянето на целия отбор. Продължаваме да се готвим за последния си шампионатен мач, който ще изиграем другата седмица, коментира Росен Маринов.

Другата сряда младите играчи на Лудогорец до 14 години ще се изправят като домакини срещу Фратрия от Бенковски в отложен мач от VI кръг в Зона Варна.

