Ски курортите в Северен Китай отбелязват бум на туризма

Популярните зимни курорти в северната част на Китай отчитат скок в броя на посетителите с повече туристически продукти и подобрени услуги.

С снежната покривка на Мохе, най-северният град в североизточната част на Китай, в провинция Хейлундзян, регионът се е подготвил да посрещне вълна от посетители, търсещи завладяващи ледени и снежни преживявания.

Използвайки уникалния си климат и географско местоположение, ски курортите в Мохе са подобрили услугите си, предоставяйки на посетителите вълнуващи нови възможности този сезон.

От началото на зимата, живописната зона на най-северното село в Мохе въведе нови дейности за леден и снежен туризъм.

Едно от най-популярните приключения е „преходът през гората със снегомобили“, където посетителите могат да се състезават през обширните, покрити със сняг гори на Голямата верига Хинган, наслаждавайки се на тръпката от каране с висока скорост в изключително студена среда.

Популярното преживяване „пръскане с вода в лед“ остава една от най-добрите зимни атракции в района. За да подобри както безопасността, така и забавлението, Мохе наскоро откри първото по рода си студио за пръскане с ледена вода, предлагайки специално оборудване за посетителите и осигурявайки професионални насоки от инструктори на място.

„Това е много важно за мен, тъй като за първи път преживявам зима на север. Персоналът е наистина приятелски настроен и услужлив“, каза турист на име Джън Сяошу.

В новопостроен леден и снежен парк, дузина развлекателни дейности като ледени пързалки и колички вълнуват посетителите, а ски курортът Мохе Северен полюс също подобри капацитета и услугите си, като добави нови ски писти и създаде пакети за семейна почивка.

В събота провинция Дзилин в североизточен Китай даде старт на новия си ски сезон с церемония по откриването в ски курорта езерото Сунгуа в град Дзилин.

Като едно от партньорските места, ски курортът Чанчун Тиандинг Маунтин също отвори врати за сезона, като над 2000 ски ентусиасти се събраха, за да се насладят на новите подобрени съоръжения.

Този сезон Тиандинг Маунтин завърши пълна модернизация на оборудването и услугите си.

Курортът е добавил 1000 нови комплекта ски екипировка, обновил е залата си за ски екипировка, зоните за почивка и хранене, и е наел над 120 сертифицирани ски инструктори, които да предоставят насоки за всички нива на умения.

„Идвам тук всяка година. Модерните ски съоръжения и добрите мерки за безопасност ни позволяват да имаме фантастично ски изживяване“, каза Ву Фан, ски ентусиаст.

Началото на ски сезон 2025-2026 донесе вълна от вълнение в град Джандзякоу в провинция Хъбей в Северен Китай. Районът е пълен с туристи благодарение на поредица от международни зимни спортни събития с висок профил и иновативни туристически предложения.

В ски парка Юндинг в квартал Чонли на града над 150 млади хора от Тайван пътуваха до тук, за да изпробват снежни спортове за първи път, получавайки уроци от професионални инструктори. Междувременно опитните скиори се насладиха на по-стръмни склонове с по-вълнуваща скорост.

През този период Чонли ще бъде домакин на пет големи международни събития, включително Световната купа по сноуборд и фрийстайл ски на FIS (Международна федерация по ски и сноуборд), както и Световната купа по ски Big Air.

Видео: https://youtu.be/qn5Peu9KxWQ

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares