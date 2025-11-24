Музикални контрасти за пиано и флейта в камерна зала България

На 25 ноември от 19:00 ч. в камерна зала „България“ публиката ще се наслади на изискан концерт под надслов „Музикални контрасти за пиано и флейта“, който съчетава романтични линии и джазови нюанси в едно неповторимо камерно изживяване.

На сцената ще звучат интерпретациите на Мартина Табакова – виртуозен пианист с ярко артистично присъствие, и Гергана Иванова – изявена флейтист и част от състава на Софийската филхармония. Двете изпълнителки ще представят програма, която преплита класическа дълбочина и модерна енергия.

В концерта публиката ще чуе емблематичната соната за цигулка и пиано от Цезар Франк – в рядко изпълнявания аранжимент за флейта и пиано, както и модерните сонати на Роберт Мужински, Отар Тактакишвили и сонатината на Дариус Мийо.

Всяко от тези произведения носи своя индивидуален характер и стил, а в ръцете на двете изпълнителки те изграждат впечатляваща музикална палитра от контрасти, емоции и темброво богатство.

Подарете си една вдъхновяваща вечер с романтично-джазово настроение.

Билети за концерта можете да намерите на касата на Зала „България“ и в системата на Ивентим:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/muzikalni-kontrasti-sofiya-bulgaria-hall-kamerna-zala-682610/event.html

