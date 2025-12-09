Дербито на Северозапад завърши без голове

Ботев Враца и Монтана завършиха 0:0 в среща от 19-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят предложи интересни ситуации и пред двете врати, но нито един от съперниците не успя да стигне до попадение. Гостите останаха с човек по-малко в 70-ата минута, когато Важебах Сакор получи втори жълт картон.

Още в 4-ата минута домакините стигнаха до първата си по-опасна възможност. Радослав Цонев центрира отдясно, а Кристиян Малинов засече с глава, но вратарят Васил Симеонов реагира навреме и изби. В 11-ата минута врачани отново създадоха напрежение – Ромееш Ивей центрира, Малинов се размина с топката, тя се върна към Цонев, чийто удар обаче бе блокиран.

Първата опасност пред вратата на Ботев Враца дойде в 26-ата минута, когато Соломон Джеймс отправи диагонален удар от дистанция към горния ляв ъгъл, но Любомир Василев успя да се намеси. В 36-ата минута домакините бяха много близо до гола – Радослав Цонев центрира от корнер, Мартин Петков се извиси и насочи топката към вратата, но тя срещна напречната греда.

След почивката Ботев Враца отново търсеше пътя към противниковата врата. В 53-ата минута Радослав Цонев пробва удар от дистанция, но прати топката над гредата. Малко по-късно Милен Стоев засече с глава центриране от ъглов удар, но топката премина на сантиметри встрани от вратата.

В 64-ата минута Монтана също стигна до добра възможност – при корнер защитата на врачани не се ориентира добре, Иван Коконов стреля от дистанция, но неточно. Шест минути по-късно вратарят на домакините допусна неточност при изнасянето, което позволи на Коконов да шутира от далечна дистанция, но този път стражът се поправи с навременна намеса.

В 70-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Важебах Сакор получи втори жълт картон за нарушение срещу Радослав Цонев и беше отстранен от игра.

Въпреки численото си предимство, Ботев Враца не успя да стигне до попадение.

В 79-ата минута Владислав Найденов центрира отдясно, Иван Горанов отклони към Мартин Смоленски, който прати топката в мрежата, но голът не бе зачетен заради засада.

Дълбоко в добавеното време Ботев Враца създаде суматоха в наказателното поле на Монтана, домакините имаха претенции за нарушение, но не получиха такова от рефера.

