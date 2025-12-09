В Плевен започна изграждането на Факултет по ветеринарна медицина

Със символична първа копка и водосвет днес в Плевен бе дадено началото на изграждането на новия Факултет по ветеринарна медицина към Медицински университет – Плевен.

Това е петото и най-ново основно звено в структурата на висшето училище. Събитието се проведе на терена на ул. „Пиер Кюри“. Сред официалните гости на тържествената церемония бяха и представители на местната власт в лицето на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и общински съветници от различни групи.

За церемонията в Плевен пристигна лично и вицепремиерът Атанас Зафиров. Присъстваха още областният управител инж. Мартин Мачев, Румен Петков – кмет на Плевен в мандат 1995 – 1999 г., представители на всичките 21 партньори по проект „Единно здраве за Северозападен регион“, в рамките на който се реализира факултета. Част от церемонията бяха и първите 40 студенти в специалност „Ветеринарна медицина“, които започнаха своето обучение през академичната 2025-2026 година, заедно със своите преподаватели.

„За мен е чест да присъствам на това събитие и от името на Правителството да изкажа благодарност към всички институции на държавно и местно ниво, ангажирани с осъществяването на този мащабен проект“, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той подчерта отличната координация между ресорните министерства и партньорските институции, както и впечатляващо кратките срокове за реализация. Според него новият факултет ще има ключова роля за развитието на целия регион и за страната.

Изграждането на новия Факултет по ветеринарна медицина се реализира по проект „Единно здраве за Северозападен регион“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. Проектът се изпълнява съвместно с 21 партньори – общини, образователни и здравни институции и Министерство на здравеопазването. Сред партньорите е и Община Плевен.

Новият комплекс за обучение на бъдещи ветеринарни лекари в Плевен трябва за бъде реализиран за 36 месеца и да приключи на 30 октомври 2028 година.

