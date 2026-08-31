Билетите за Славия – Левски ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача

Отложеният двубой от 5-ия кръг на Първа лига е на 2 септември от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“

Билетите за привържениците на Левски за отложения двубой срещу Славия от 5-ия кръг на Първа лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на срещата.

Столичното дерби е на 2 септември от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Цената на билетите е 15 евро. Те ще се продават на касите на Сектор В и при Автогара „Овча купел“, като продажбата ще започне два часа преди първия съдийски сигнал – в 18:00 часа.

Два сектора за привържениците на Левски

За феновете на „сините“ са определени Сектор Б и Сектор В. Входовете към тях ще бъдат отворени в 19:00 часа – един час преди началото на двубоя.

Срещата между Славия и Левски е отложен мач от 5-ия кръг на Първа лига.