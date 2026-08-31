Фестивалът на динения маджун събра пазители на традициите в село Смилец

Български народни песни, носии, домашни баници и демонстрации на старинния начин за приготвяне на динен мед изпълниха местността Гизлиджа

Български народни песни, деца в носии и големи тави с ароматен динен мед изпълниха местността Гизлиджа край силистренското село Смилец. Фестивалът, посветен на традиционното приготвяне на динен маджун, събра посетители от близо и далеч.

Лекият дъжд не попречи на празника и не отказа гостите, дошли да се докоснат до старинната традиция за приготвяне на мед от дини.

Динен маджун и домашни баници по стари рецепти

Една от основните атракции е демонстрацията на традиционния начин за приготвяне на динен маджун. В големи тави се бърка сладкото изкушение, а под стрехите майсторки точат кори и пекат домашни баници.

Така посетителите имат възможност да опитат маджуна по начина, по който е бил поднасян и преди поколения.

Специално място в програмата е отделено и на най-малките. За децата са организирани тематични ателиета и различни творчески работилници.

Народни песни и танци през целия ден

Фолклорната програма допълва атмосферата на празника. На сцената през целия ден се представят самодейни състави от областта със своите песни и танци.

Поздравления към участниците и гостите отправиха кметът на село Смилец Мария Димитрова, кметът на Община Силистра Александър Сабанов и председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов.

Фестивалът в Смилец събира на едно място кулинарното наследство, фолклора и традициите, предавани от поколение на поколение, като диненият маджун отново е в центъра на празника.