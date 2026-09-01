Любослав Пенев отбеляза 60-годишния си юбилей в дома на Дунав

Легендарният български футболист и треньор получи поздравления в Русе за своя характер, смелост и непримиримост

Любослав Пенев беше поздравен по повод своя 60-годишен юбилей в дома на Дунав (Русе). От клуба отправиха специално послание към една от емблематичните фигури на българския футбол.

„60 години характер!“ – с тези думи от Дунав отбелязаха годишнината на Пенев, определяйки го като символ на характер, смелост и непримиримост.

„Пример не само за спортистите, а за цяло едно общество. Защото именно от такива характери имаме нужда – хора, които се изправят, борят се и никога не се предават“, посочиха от русенския клуб.

„Продължавай да вдъхновяваш!“

Любослав Пенев е сред разпознаваемите имена в историята на българския футбол както с кариерата си на терена, така и с работата си като треньор.

От Дунав завършиха поздравлението си с пожелание към юбиляря: „Честит юбилей, Любо! Продължавай да вдъхновяваш!“