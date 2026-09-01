Лудогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич

Хърватският национален вратар пристига в Разград от Шефилд Юнайтед и ще бъде на разположение за следващите мачове в Първа лига

Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. 30-годишният страж е преминал успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, след като двата клуба финализираха преговорите по трансфера.

Гърбич пристига с богат опит в европейския футбол. В кариерата си е защитавал цветовете на Атлетико Мадрид и Лил, а с националния отбор на Хърватия е бронзов медалист от Световното първенство в Катар през 2022 г. Тогава той беше част от състава като резерва на титулярния вратар Доминик Ливакович.

За последно Гърбич игра под наем от Шефилд Юнайтед във Фатих Карагюмрюк. През сезон 2025/26 той записа 33 мача за турския тим.

„Това е поредната крачка напред в моята кариера. Надявам се да спечеля трофеите, за които Лудогорец ще се бори“, заяви Гърбич след пристигането си в Разград.

Третият хърватски вратар в историята на Лудогорец

Иво Гърбич става третият хърватски вратар, който ще носи екипа на разградчани след Кристиян Кахлина и Симон Слуга.

Новото попълнение ще проведе първата си тренировка с Лудогорец на 2 септември и ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящите срещи от Първа лига.

Гърбич е четвъртото ново попълнение на Лудогорец през настоящия сезон. Преди него към отбора се присъединиха Михаил Полендаков, привлечен под наем от Шефилд Юнайтед, Натан Фернандес и Хосам Абделмагид.

От Хайдук до Атлетико Мадрид и Лил

Роденият на 18 януари 1996 г. в Сплит вратар е висок 195 сантиметра и е юноша на Хайдук. След това играе за Локомотива Загреб, а през 2020 г. преминава в Атлетико Мадрид.

В периода 2021–2022 г. е преотстъпен на френския Лил, а впоследствие кариерата му продължава в Шефилд Юнайтед. Играл е под наем и за турските Чайкур Ризеспор и Фатих Карагюмрюк.

Сред успехите на Гърбич са шампионската титла на Испания с Атлетико Мадрид и третото място с Хърватия на Мондиал 2022. За националния отбор на страната си има два мача.