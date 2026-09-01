Бюджетният дефицит достига 3 млрд. евро към края на август

Разходите по консолидираната фискална програма нарастват до 33,1 млрд. евро, а Министерството на финансите очаква натискът от плащанията по ПВУ да продължи до получаването на петото плащане от ЕК

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на август 2026 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 3 млрд. евро, или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Това показват предварителните данни и оценки за изпълнението на бюджета.

Според предоставената информация влошаването на бюджетното салдо през август се дължи основно на значителните инвестиционни плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) преди крайния срок за допустимост на дейностите – 31 август 2026 г.

Очакванията са разходите по ПВУ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита по КФП до получаването на петото плащане от Европейската комисия.

Приходите нарастват с 11,9%

Приходите, помощите и даренията по КФП към края на август се очаква да достигнат 30,1 млрд. евро, което представлява 60,7% от годишните разчети.

Спрямо същия период на 2025 г. постъпленията са с 3,2 млрд. евро, или 11,9% повече.

Основен принос за увеличението имат данъчните приходи, които нарастват с 2,2 млрд. евро, или 10,1%, както и постъпленията от помощи и дарения, които са с 1,5 млрд. евро повече.

В същото време неданъчните приходи намаляват с 0,5 млрд. евро спрямо август 2025 г. Като основна причина се посочват по-ниските приходи от дивиденти от държавните предприятия през настоящата година.

Разходите достигат 33,1 млрд. евро

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на България в бюджета на ЕС, достигат 33,1 млрд. евро, или 58,3% от планираното за годината. За сравнение, към август 2025 г. те са били 29,6 млрд. евро.

Увеличението се наблюдава основно при социалните и здравноосигурителните плащания, пенсиите, разходите за персонал и капиталовите разходи.

Сред причините са индексациите на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., увеличението на минималната работна заплата от началото на 2026 г., както и повишението на възнагражденията с натрупаната през 2025 г. инфлация.

Значително нарастват и капиталовите разходи заради изпълнението на инвестиции и проекти по ПВУ и Общинската инвестиционна програма.

Вноската на България в бюджета на Европейския съюз, изплатена от централния бюджет към 31 август, възлиза на 0,8 млрд. евро.

Окончателните статистически данни и информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по КФП за август ще бъдат публикувани в края на септември 2026 г.