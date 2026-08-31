Участъкът Русе – Бяла и обходът на Бяла трябва да са готови до края на 2028 г.

Регионалният министър арх. Иван Шишков обяви, че ще бъде ускорена и подготовката на продължението към Велико Търново, а бъдещата магистрала се предвижда да достигне до Маказа

Участъкът Русе – Бяла и обходният път на Бяла, с обща дължина около 70 км, се предвижда да бъдат завършени до края на 2028 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при проверка на напредъка по изграждането на трасето Русе – Бяла от бъдещата магистрала от Русе до Маказа.

Строителството на двата участъка се съфинансира с европейски средства. В инспекцията участваха заместник-министър Павлета Пеловска, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, представители на АПИ, народни представители от региона, кметове и представители на изпълнителите.

Ускоряват подготовката на трасето до Велико Търново

Шишков припомни, че началото на големия инфраструктурен проект е поставено през 2023 г. По думите му предстои да бъде ускорена работата по продължението от обхода на Бяла до Велико Търново.

Очаква се в рамките на около 30–40 дни да бъде възложен подробен устройствен план за трасето. Регионалният министър заяви още, че бъдещата магистрала ще бъде проектирана в цялост до Маказа.

Плановете предвиждат в рамките на година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план за участъка от Велико Търново до Маказа, за който ще се търси концесионер.

„Тези забравени магистрали в България ще бъдат изградени. Защото всяка част от България има нужда да има една много по-различна свързаност. А тази свързаност не е само регионална“, заяви арх. Шишков.

Строят два големи виадукта

Инспектираният участък Русе – Бяла е с дължина около 40 км и включва редица сложни инженерни съоръжения.

В момента се изграждат два големи виадукта. Единият е с височина 85 метра и дължина 700 метра, а другият ще бъде висок близо 45 метра и дълъг около 800 метра.

Министърът подчерта, че строителството ще бъде постоянно наблюдавано и анализирано, за да се гарантират спазването на сроковете и качеството на изпълнението.

По отношение на льосовите почви по трасето Шишков посочи, че държавата и строителите работят съвместно за намиране на подходящи инженерни решения.

„Всяко строителство има предизвикателства. Въпросът е на това предизвикателство държавата и строителите да отговарят адекватно“, каза той.

Областният управител на Русе Любомир Владимиров определи проекта като национално значим.

„Години наред хората в Северна България очакват този проект да се превърне от обещание в реалност. Магистралата Русе – Велико Търново не е регионална прищявка, а национална необходимост“, заяви Владимиров.

Предстои проект за ремонт на пътя Плевен – Ботевград

По време на инспекцията регионалният министър коментира и други големи инфраструктурни проекти. По думите му предстои да бъде одобрен проектът за ремонт на пътя от Плевен до Ботевград, възложен през 2023 г.

Шишков посочи, че през последните три месеца се работи активно по неговото завършване и съгласуване. При бъдещите основни ремонти ще трябва да се прави подробен анализ на временната организация на движението и необходимите обходни маршрути.

Министърът увери още, че дупките по трасето Бяла – Плевен ще бъдат запълнени с цел осигуряване на безопасността на движението, но подчерта необходимостта от трайни основни ремонти вместо периодично извършване на временни дейности.