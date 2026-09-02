БФС обяви съдийските назначения за 8-ия кръг на efbet Лига

Мариян Гребенчарски ще ръководи Левски – ЦСКА 1948, а Радослав Гидженов получи Спартак Варна – ЦСКА

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за срещите от 8-ия кръг на efbet Лига за сезон 2026/2027. Двубоите ще се проведат между 4 и 7 септември.

Кръгът започва в петък, 4 септември, от 19:00 часа със срещата между Септември София и Ботев Враца. Главен съдия ще бъде Станимир Тренчев, а за ВАР ще отговаря Денислав Сталев. От 21:15 часа Арда приема Ботев Пловдив, като двубоят е поверен на Мартин Великов, а ВАР съдия ще бъде Геро Писков.

Гидженов свири Спартак Варна – ЦСКА

В събота, 5 септември, от 19:00 часа Спартак Варна посреща ЦСКА. Главен арбитър на срещата ще бъде Радослав Гидженов, с асистенти Мирослав Иванов и Йордан Петров. Четвърти съдия е Георги Новачев, а за ВАР ще отговаря Мартин Марков с асистент Ивайло Ненков.

По-късно същата вечер, от 21:15 часа, Левски приема ЦСКА 1948. Главен съдия ще бъде Мариян Гребенчарски, а негови асистенти – Георги Дойнов и Тодор Вуков. Християна Гутева е четвърти съдия. Димитър Димитров ще отговаря за ВАР, а АВАР ще бъде Антонио Антов.

Давидов ръководи Локомотив София – Лудогорец

На 6 септември от 19:00 часа Локомотив Пловдив приема Черно море. Главен съдия е Венцислав Митрев, а ВАР – Волен Чинков.

От 21:15 часа Локомотив София се изправя срещу Лудогорец. Двубоят е поверен на Георги Давидов, с асистенти Даниел Ников и Александър Апостолов. Никола Попов ще бъде ВАР съдия, а Михаел Павлов – АВАР.

Осмият кръг завършва на 7 септември от 20:30 часа с двубоя Дунав Русе – Славия. Главен съдия ще бъде Георги Стоянов, а за ВАР ще отговаря Мартин Марков.

Съдийската комисия към БФС уточнява, че си запазва правото да прави промени в обявените назначения.