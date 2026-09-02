„Ангели и демони“ закрива Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2026

Оперната гала с Йоана Железчева, Марян Йованоски и Деян Вачков е на 3 септември от 20:00 часа в Летния театър в Бургас

Държавна опера – Бургас ще постави финала на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2026 с мащабната оперна гала „Ангели и демони“. Заключителното събитие на фестивала ще се състои на 3 септември от 20:00 часа в Летния театър в Бургас под диригентството на проф. д-р Ивайло Кринчев.

Най-новият музикален проект на Бургаската опера ще бъде последното събитие от 19-ото издание на музикалните празници, организирани от културния институт и Община Бургас.

Йоана Железчева получава наградата „Емил Чакъров“

Преди началото на гала спектакъла ще се проведе официалната церемония по връчването на престижната награда „Емил Чакъров“. Тази година нейният носител е сопраното и солист на Държавна опера – Бургас Йоана Железчева.

През настоящия сезон певицата участва в три спектакъла от фестивала „Опера на светилището“ на Бегликташ. Тя се превъплъти в Амелия в „Бал с маски“, Абигайл в „Набуко“ и Аида в едноименната опера на Джузепе Верди.

Железчева има богат сценичен репертоар, в който присъстват още роли като Тоска, Леонора, Мадам Бътерфлай, Норма, Одабела, Лейди Макбет, Микаела, Манон Леско, Елизабет, Лиу и Сантуца.

Музикално пътуване между Доброто и Злото

„Ангели и демони“ е замислен като музикално-сценичен проект, в който солисти, хор и оркестър ще пресъздадат едни от най-разпознаваемите образи на Доброто и Злото в оперната литература.

Програмата включва фрагменти от емблематични произведения на Шарл Гуно, Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Волфганг Амадеус Моцарт и Ариго Бойто.

Солисти в спектакъла ще бъдат Йоана Железчева – сопран, Марян Йованоски – баритон, и гостуващият бас Деян Вачков. През 2026 г. Железчева и Вачков отбелязват 25 години на музикалната сцена.

Деян Вачков има участия на редица престижни международни сцени, сред които Миланската скала, Арена ди Верона, „Ла Фениче“ във Венеция и Болшой театър в Москва.

Марян Йованоски е солист на Националната опера и балет на Република Северна Македония и на Държавна опера – Бургас. През това лято той си партнира с Йоана Железчева в „Тоска“ в Летния театър, както и в „Набуко“ и „Аида“ на фестивала „Опера на светилището“.

В гала спектакъла ще участват още хорът на Държавна опера – Бургас с диригент Александър Чепанов и оркестърът на операта с концертмайстори Ваня Златева и Христо Белчев.

Билети за „Ангели и демони“ се предлагат на касата на Операта, каса „Часовника“, в мрежите на Grabo и Eventim, както и на касата на Летния театър след 18:00 часа в деня на концерта.