Първи национален събор на дърворезбарите събира майстори в габровското село Новаковци

„Дърворезба, песен и родова памет“ ще оживее на 12 септември с демонстрации, работилници, музика и хоротека на открито

Габровското село Новаковци ще бъде домакин на Първия национален събор на дърворезбарите, който ще се проведе на 12 септември 2026 г. под надслов „Дърворезба, песен и родова памет“.

Събитието е посветено на един от най-старите и характерни български занаяти и ще събере майстори, любители и почитатели на дърворезбата. Организатор е НЧ „Просвета – 1931“ – с. Новаковци.

Майстори ще демонстрират дърворезба на живо

Празничният ден ще започне в 10:00 часа с литургия в храм „Възкресение Христово“. От 11:00 часа посетителите ще могат да наблюдават демонстрации на карвинг върху дърво и да се включат в дърворезбарски работилници, предназначени както за деца, така и за възрастни.

Официалното откриване на събора е насрочено за 13:00 часа, а половин час по-късно ще започне музикална програма с местни самодейни състави и гост-изпълнители. От 17:00 часа празникът ще продължи с хоротека на открито.

През целия ден гостите ще имат възможност да наблюдават майсторите по време на работа, да научат повече за традиционните техники и символиката на дърворезбата и сами да опитат част от занаята в организираните работилници.

Занаят, музика и родова памет

Съборът е замислен не само като демонстрация на майсторство, а и като пространство за срещи между поколенията, обмен на опит и съхраняване на родовата памет.

Организаторите поставят акцент върху връзката между традиционния български занаят, музиката и общността – традиции, които продължават да живеят благодарение на хората, които ги пазят и предават на следващите поколения.