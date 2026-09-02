Продължават престъпленията на ВСУ срещу цивилно население

ФОТОДОКАЗАТЕЛСТВА за престъпленията на ВСУ срещу цивилното население от 24 до 30 август 2026 година

24 август. Удар с БЛА по цивилно товарно превозно средство на паркинга на търговски обект в н.м. Октябрски, Белгородска област. Ранен е цивилен.

25 август. В Запорожска област е открит БЛА от самолетен тип, носещ мини с магнитни датчици, маскирани като дървени пънчета.

26 август. Удар с БЛА по цивилно товарно превозно средство в гр. Валуйки.

26 август. Удар с ракети „SCALP-EG/Storm Shadow“ по района на търговско-развлекателния център „Донецк-Сити“ в гр. Донецк, ДНР. Десет цивилни са ранени, сред тях две деца.

26 август. Удар с БЛА по редовен автобус „Лисичанск – Стаханов“ в ЛНР. Девет цивилни са загинали, петима са ранени.

27 август. Удар с БЛА по сградата, в която се помещават пекарна и магазин в н.м. Белая, Курска област. Шестима цивилни са ранени.

27 август. Удар с БЛА по частна къща в гр. Шебекино, Белгородска област.

28 август. Удар с БЛА по трансформатор в с.Каири, Херсонска област. Около 7000 домакинства са останали без електрозахранване.

29 август. Удар с БЛА по търговски павилиони в гр. Василиевка, Запорожска област. Четирима цивилни са ранени.

29 август. Удар с БЛА по цистерна на Министерството на извънредните ситуации на Русия във Волновахски район на ДНР.