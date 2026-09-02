В Дзилун почетоха паметта на жертвите на опустошителното свлачище

Спасители, представители на местните власти и граждани участваха във възпоменателните церемонии в Сидзанския автономен район

Възпоменателна служба в памет на жертвите на бедственото свлачище се проведе на 1 септември от 9:55 часа в клона на Бюрото за обществена сигурност на граничния пункт Дзилун в Сидзанския автономен район.

По същото време траурни церемонии бяха организирани и непосредствено в засегнатата от бедствието зона, както и на местата, където продължават дейностите по разчистване на пътищата.

Спасители и граждани отдадоха почит на загиналите

Във възпоменателните прояви участваха спасители от различни организации, представители на местните власти и граждани. Те почетоха паметта на хората, загубили живота си при свлачището.

Церемониите се проведоха на фона на продължаващите дейности в засегнатите райони, включително разчистването и възстановяването на пътната инфраструктура.