Възстановяват обслужването на спирка „Рачо Ковача“ и при Банка ОББ

След 9 часа на 20 ноември, ще бъде възстановено обслужването на спирка „Рачо Ковача“ и спирката при Банка ОББ посока Шиваров мост и се премахва изградената временна спирка пред бившия „Дом на книгата“.

Припомняме, че промените бяха въведени от 24 юли т.г. при стартиране строителството на новото кръгово кръстовище при бул. „Васил Априлов“ и ул. „Юрий Венелин“ в Габрово /Централна Поща/.

Община Габрово благодари за разбирането и търпението по време на изпълнението на проекта.

Facebook

Twitter



Shares