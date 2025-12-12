Прощална среща на зам.-министър Ангелиева с акредитираните посланици на арабските държави

Заместник-министър Мария Ангелиева проведе прощална среща-коктейл за акредитираните в България посланици на арабските държави.

Събитието се състоя на 12 декември 2025 г., преди поемането на новата ѝ отговорност като посланик на България в Унгария. Символичен домакин бе и съветникът от Кабинета на министъра Димитър Михайлов, арабист и бъдещ посланик в Катар. На срещата присъства и генералният директор по двустранните отношения Тодор Стоянов, който предстои да оглави посолството на България в Испания.

В рамките на събитието беше представен новият превод на арабски език на сборника от семинара „Заедност на религиите и общностите в България: измерения на публичност и дипломация с универсална приложимост“. Проектът е реализиран с подкрепата на българо-иракския бизнесмен инж. Муханнад Ал-Нуейми. Присъстващите посланици получиха екземпляри от изданието, както и допълнителни копия, предназначени за министрите на външните работи на арабските държави. В тях е включено лично послание от министър Георг Георгиев, подчертаващо значението на толерантността, междурелигиозния диалог и социалната хармония като ключови основи за стабилността и единството на българското общество.

В изказването си заместник-министър Ангелиева заяви:

“Особено съм благодарна за Вашите всеотдайни и постоянни усилия да развивате и укрепвате диалога с България. Традиционните отношения между България и арабските държави се основават на взаимна почит, общи интереси и десетилетия на споделено партньорство. Убедена съм, че нашето конструктивно сътрудничество ще продължи да се развива в дух на доверие и взаимно уважение.”

