Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ /СНАМП/ стартира кампания „За свободни творци в ерата на изкуствения интелект“

Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ /СНАМП/ стартира национална кампания, насочена към защитата на творците и интелектуалната собственост в условията на бързо навлизащи технологии за изкуствен интелект в медийната и музикалната индустрия.

Целта на инициативата е да гарантира, че ИИ ще се използва етично, прозрачно и справедливо, без да застрашава професионалното бъдеще на композиторите, аранжьорите, текстописците и артистите.

Днес ИИ предлага нови възможности, но същевременно поставя сериозни въпроси за авторството и стойността на човешкото творчество. Затова СНАМП апелира към ясно обозначаване на съдържанието, създадено или подпомогнато от ИИ, както и към въвеждане на правила, които да защитават труда на музикантите и създателите на оригинални произведения.

„Нашата кауза не е против технологиите, а за тяхното отговорно използване. Ние сме за това те да бъдат използвани в полза, а не във вреда на музикалната индустрия. За да съхраним богатството на българската музика, е необходимо интелектуалната собственост да бъде уважавана и защитена. Ако компаниите за изкуствен интелект са нелоялни при използване на интелектуалната собственост на музикантите за генеративните модели бъдат обучавани оригиналното творчество ще бъде поставено под сериозен риск“,заяви Пейо Пеев, председател на СНАМП.

В рамките на кампанията предстои Сдружението да обсъди със своите членове и партньорски организации конкретни предложения за правила и механизми, които да гарантират равнопоставено развитие на артистите в новите технологични условия.

СНАМП призовава творци, институции, медии и обществеността да се присъединят към диалога за бъдещето на българската музика — едно бъдеще, в което човешкият талант и изкуственият интелект съществуват в етична и справедлива среда.

Facebook

Twitter



Shares