Руският вестник „Взгляд“ публикува първия по рода си „Рейтинг на неприятелските правителства“, който класира държавите според степента на тяхната враждебност към Русия. В изготвената от редакцията класация Великобритания заема първо място с индекс 75, следвана от Германия и Франция с по 70 точки. България е поставена в последната, десета категория, с индекс 25.

Рейтингът оценява действията на националните правителства — а не на държавите като цяло — по шест критерия, включително военно-политическа активност срещу Русия, санкции, дипломатически демарши, информационна война, ограничения срещу руския бизнес и подкрепа за неправителствени организации, смятани за враждебни от Москва.

Русия въведе категорията „неприятелски държави“ още през 2021 година и го разшири през 2022 г., след началото на войната в Украйна. Тогава Русия изискваше тези страни да плащат за руския газ в рубли — механизмът „сметка в Газпромбанк“ — като условие за продължаване на доставките.

България отказа да премине към плащане в рубли и стана една от първите държави, на които „Газпром“ спря доставките на газ още през април 2022 г.

Оттогава страната фигурира стабилно в различни руски официални и неофициални списъци като „недружелюбна“, което се отразява и в актуалната класация на „Взгляд“.

Според „Взгляд“ през октомври 2025 г. най-недружелюбни към Русия са:

Великобритания (75)

Германия, Франция (70)

Нидерландия, Естония (65)

Латвия, САЩ, Чехия (55)

Според редакцията тези държави „инвестират най-много в конфронтацията с Русия“.

Средните нива на враждебност

В средата на таблицата попадат:

Дания, Италия, Канада, Литва, Полша, Финландия и Швеция (50)

Белгия и Норвегия (45)

Гърция, Испания и Хърватия (40)

Португалия и Словения (35)

Унгария и Люксембург (30)

България – в най-ниската категория

България е класирана в десета група (индекс 25) заедно с:

Австрия

Ирландия

Малта

Нова Зеландия

Румъния

Това според авторите означава, че страната е сред правителствата с „най-ниско ниво на недружелюбност“ в рамките на държавите, считани за неблагоприятно настроени към Русия.

„Недружелюбни държави“ или „недружелюбни правителства“

Публикацията отбелязва промяна в терминологията, въведена от руската дипломация през 2024-2025 г. — Москва вече говори не за „недружелюбни държави“, а за „недружелюбни правителства“.

Външният министър Сергей Лавров подчерта, че така се разграничава позицията на политическите елити от отношението на народите, докато президентът Владимир Путин заяви:

„Нямаме неприятелски държави, имаме неприятелски елити.“

Как е изчислен индексът

Според „Взгляд“ максималният резултат е 100 точки.

Военно-политически действия: до 30 точки

Санкции: 20 точки

Дипломатическа враждебност: 15 точки

Информационна война: 15 точки

Дискриминация срещу руски бизнес: 10 точки

Подкрепа за НПО, смятани за враждебни: 10 точки

Индексът ще се актуализира ежемесечно, като държавите могат да „повишат или понижат“ резултатите си в зависимост от актуалните политически решения.

Политологът Алексей Нечаев, ръководител на отдел „Политика“ във „Взгляд“, заявява, че рейтингът има за цел да покаже „кои държави реално действат против интересите на Русия и кои са принудени да следват съюзнически натиск“.

Според професора от Санктпетербургския държавен университет Станислав Ткаченко класацията подчертава разликите вътре в ЕС, които често се пренебрегват в руската публична среда.

Политологът Вадим Козюлин очаква Франция и Великобритания да се състезават за първото място в следващата актуализация на рейтинга заради скорошното споразумение между Макрон и Зеленски за доставката на 100 изтребителя Rafale ия е с най-ниска продължителност на живота и в този случай пенсионната възраст е по-висока от средната продължителност на живота в Русия.

