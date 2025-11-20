От „Възраждане“ предлагат от догодина удвояване на размера на ученическите стипендии

Размерът на ученическите стипендии да се повиши, като минималните от 21 лева да станат 21 евро, а максималните да се увеличат от 60 лева на 60 евро догодина.

Това предложи по време на обсъждането на проектобюджета в Комисията по образованието и науката народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев . Той отбеляза, че за ученически стипендии през 2026 г. се предлага бюджет от 21 милиона евро и че те не са актуализирани от 2017 година. „Училищата могат да вземат автономни решения относно размера им, но с ПМС 328 /2017 г. е определено, че минималният размер е 21 лева, а максималният – 60 лева. Понеже предстои България да влиза в „клуба на богатите и свръхбогатите“, на 1 януари минималната сума ще стане 10,74 евро, а това няма да повиши самочувствието на нашите ученици. В този смисъл има достатъчно време да се предложи на обществено обсъждане промяна в ПМС 328 и минималният размер да стане 21 евро, а максималният – 60 евро“, посочи Янчев.

Министър Красимир Вълчев също се съгласи, че стипендиите на учениците са ниски и заяви, че образователното министерство е обмисля увеличението им.

В момента право на стипендии имат учениците от 8-ми до 12-ти клас. Право на социална стипендия имат учениците, които имат един жив родител или двамата родители са починали. Отличните ученици получават след класиране стипендия за успех през месеците от учебната година.

