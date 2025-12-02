Училищен кръг на първият конкурс за ораторско майсторство „Свети Силуан Атонски“ в Русе

Проведе се първият етап на конкурса за ораторско майсторство „Свети Силуан Атонски“, организиран от Сдружение Теосис към Русенска митрополия

На … (дата по желание) се състоя първият етап на конкурса за ораторско майсторство „Свети Силуан Атонски“, в който участваха 18 ученици от 8. до 11. клас от четири водещи русенски гимназии – МГ „Баба Тонка“, АГ „Гео Милев“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и СУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ“.

Форумът е индивидуално състезание по ораторство, включващо представяне на две речи и събеседване с журито. Първата реч е посветена на темата „Пътят на българската църква и народ – 790 години от интронизацията на Йоаким Първи и паметта му в долината на Русенските Ломове“, а втората – по избор на участниците.

Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 8 декември от 16:00 ч. в Русенски университет „Ангел Кънчев“, зала 2.101.След представянето на речите, журито ще обяви спечелилите първи места в двете възрастови групи и ще даде наградите. Един от участниците ще получи и специалната награда на публиката.

