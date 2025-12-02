МТСП отличи работодателите с най-голям принос за развитието на пазара на труда през 2025 г.

Ръководството на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) участва в церемонията по връчването на наградите „Работодател на годината“ за 2025 г., организирана от Агенцията по заетостта.

С призовете бяха отличени бизнесите, които в партньорство с държавните институции и социалните партньори допринасят за повишаване на заетостта в България, активиране на хората от уязвимите групи и за подготовката на качествена работна сила. Награди бяха връчени в категориите „Партньор в големия бизнес“, „Партньор в средния бизнес“ и „Партньор в малкия бизнес“.

„Няма да е метафора, ако кажем, че вие заедно с вашите работници и служители сте хората, които движат България напред“, обърна се към работодателите заместник-министър Иван Кръстев. Той поздрави екипа на Агенцията по заетостта за иновативните подходи в дейността на институцията през последните години и за успешното партньорство с бизнеса.

„Благодаря Ви за това, че се грижите и инвестирате в развитието на Вашите служители, в здравословни и безопасни условия на труд“, каза заместник-министър Гергана Алексова-Великова.

В награждаването участва и заместник-министър Румяна Петкова. Тя подчерта ролята на партньорство на бизнеса с МТСП и Агенцията по заетостта за развитието на пазара на труда и за създаването на качествени и устойчиви работни места в България.

Главният секретар на Министерството Димитър Търпов подчерта важната ролята на служителите на бюрата по труда за осъществяването на връзка между работодателите и безработните, която създава възможности животът на хората да се променя към по-добро.

