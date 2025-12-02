Лудогорец II скъса мрежата на Марек

Вторият отбор на Лудогорец записа убедителен успех с 4:0 срещу Марек (Дупница).

Мачът, част от XVIII кръг в Mr Bit Втора Лига, се изигра в комплекс „Гнездо на орли“ и донесе шестата победа за юношите на „орлите“ два мача преди края на есенния полусезон.

Домакините демонстрираха завидно превъзходство спрямо противниците и през двете полувремена. В резултат те можеха да направят победата си още по-изразителна, но на пътя им застанаха куп натрупани пропуски. Резултатът бе открит с ранен гол, дело на Елисей Съров, който бе точен в третата минута на двубоя. Симеон Шишков удвои преднината за Лудогорец II след изпълнение на пряк свободен удар в 32-рата минута. До края на първото полувреме подобни златни шансове се разкриха още пред Петър Кирев и Наско Янев, чийто удар срещна гредата.

През второто полувреме във вратата на Марек се разписа Александър Маринов, който покачи резултата до класиката 3:0 в 60-ата минута. Крайната победа бе фиксирана пет минути по-късно след автогол на гостите. Пропуски натрупаха Елисей Съров и Георги Пенев, който удари гредата в заключителните минути.

Следващият шампионатен сблъсък на младите „орли“ ще ги противопостави на ЦСКА при гостуване в София. Мачът е насрочен за тази неделя.

Facebook

Twitter



Shares