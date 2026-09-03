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Стара Загора влиза в надпреварата за „Кмет на годината“ 2026 в осем категории

Иван Златанов

Кметът Живко Тодоров е номиниран при големите общини, а гласуването ще се проведе от 14 до 24 септември

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров е номиниран във всички осем категории на националния конкурс „Кмет на годината“ 2026. Вотът тази година обхваща третата година от мандат 2023 – 2027 на местната власт и ще определи победителите сред кметовете на малки, средни и големи общини в страната.

Гласуването започва в 00.00 ч. на 14 септември и приключва в 23.59 ч. на 24 септември 2026 г. То се провежда онлайн чрез специално създадената платформа Kmetnagodinata.bg и в него могат да участват всички граждани на Република България.

Живко Тодоров е номиниран в двете основни категории „Кмет на годината“ и „Кмет на гражданите“, както и в шестте специализирани категории:

• „Градска среда“;

• „Здравна и демографска политика“;

• „Смарт сити“;

• „Туризъм и култура“;

• „Спорт и младежки политики“;

• „Инвестиции и растеж“.

За участие в гласуването е необходима регистрация чрез профил във Facebook, Google или с имейл адрес. При регистрация с имейл вотът трябва да бъде потвърден чрез съобщение, изпратено на посочения електронен адрес. С една регистрация може да бъде подаден един вот в рамките на 24 часа. Гласуване от IP адреси извън страната не се допуска.

В конкурса участват кметовете на всички 265 общини в България, разпределени в три групи според броя на населението. Стара Загора е в групата на големите общини с население над 50 хил. жители. Във всяка от осемте категории ще бъдат отличени по трима победители, по един представител на малка, средна и голяма община. Разпределението е направено въз основа на официалните данни на Националния статистически институт към 31 декември 2025 г.

Стара Загора влиза в тазгодишното издание след две отличия в „Кмет на годината“ 2025. Тогава кметът Живко Тодоров спечели вота в категориите „Инвестиции и растеж“ и „Смарт сити“.

Победителите в „Кмет на годината“ 2026 ще бъдат обявени на 29 септември по време на официалната церемония по награждаването в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1.

Вотът за Живко Тодоров и Стара Загора може да бъде даден във всяка от осемте категории чрез платформата Kmetnagodinata.bg до 23.59 ч. на 24 септември.

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