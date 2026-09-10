Илияна Йотова: Българите зад граница са обща грижа на всички български институции

Президентът призова за повече подкрепа за българските неделни училища и изучаването на български език зад граница

Българите, които живеят зад граница, са обща грижа на всички български институции, заяви президентът Илияна Йотова при връчването на наградите във второто издание на Конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света.

Инициативата е организирана от Българското национално радио под патронажа на държавния глава и с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката.

Йотова подчерта необходимостта държавата да полага системни усилия за съхраняването на българския език и идентичност сред младите българи зад граница. Според нея особено важна роля имат българските неделни училища, които трябва да получават достатъчно финансиране и по-устойчива подкрепа.

Президентът призова и за изпращането на повече български учители в районите по света, където живеят наши сънародници.

„Навсякъде, където има българи – по-стара и по-нова емиграция, ние не ги делим на наши и чужди. Навсякъде сме българи“, заяви Йотова.

Държавният глава припомни и развитието на българското висше образование в Тараклия, където във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ вече се обучават 200 студенти.

Тази година участниците в конкурса писаха по темите „С какво България може да помогне на Европа (на света)?“ и „Каква кауза може да обедини българите по света“.

Награди в две възрастови категории получиха български младежи, живеещи във Франция, Украйна, Молдова, САЩ и Белгия, а специална поощрителна награда беше присъдена на наш сънародник в Гърция.

Илияна Йотова предложи в следващото издание на конкурса да бъдат включени и деца, живеещи в България.