четвъртък, септември 3, 2026
Последни:
Региона

Община Русе образува избирателните секции за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

Иван Златанов

Със заповед на кмета Пенчо Милков са образувани избирателните секции на територията на общината за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври.

С нея са утвърдени обхватът на избирателните секции, тяхната номерация и адреси, както и местата за обявяване на избирателните списъци, като информацията е публикувана и на официалния сайт на Община Русе.

Списъкът с избирателните секции и техния обхват е достъпен в секцията за предстоящите избори на официалния сайт на Община Русе.

Вижте още

Руски граждани в България ще могат да гласуват за Държавната дума на 20 септември

Недялко Тенев

Жп прелезът на ул. „Шипка“ в Русе ще бъде затворен за движение заради ремонт

Недялко Тенев

Временно се затваря за движение жп прелезът на ул. „Шипка“ в Русе

Иван Златанов

Pin It on Pinterest