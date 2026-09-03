Хасково празнува 8 септември с Борис Христов, Михаела Филева и феерия от звук и светлина
Община Хасково кани всички жители и гости на Хасково на празничен концерт, който ще плени с музика, танци и светлини.
Споделяме празника на Хасково- 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица с хората, които обичат и носят Хасково в сърцата си.
Кулминацията на празника ще бъде на КСК „Спартак“, когато двама млади и магнетични изпълнители ще поставят звезден финал на най-обичания празник в Хасково.
Той е толкова талантлив, че няма сцена, която да го побере, освен нашата на КСК „Спартак“.
Тя е толкова пленителна, че няма човек, който да не й се възхищава.
Борис Христов и Михаела Филева на 8 септември в Хасково
20:00 часа
КСК „Спартак“
Празничният концерт е с вход СВОБОДЕН
А светлинно шоу ще превърне Деня на Хасково – 8 септември в незабравимо преживяване!
Очакваме Ви!