Хасково празнува 8 септември с Борис Христов, Михаела Филева и феерия от звук и светлина 

Община Хасково кани всички жители и гости на Хасково на празничен концерт, който ще плени с музика, танци и светлини.

Споделяме празника на Хасково- 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица с хората, които обичат и носят Хасково в сърцата си.

Кулминацията на празника ще бъде на КСК „Спартак“, когато двама млади и магнетични изпълнители ще поставят звезден финал на най-обичания празник в Хасково.

Той е толкова талантлив, че няма сцена, която да го побере, освен нашата на КСК „Спартак“.

Тя е толкова пленителна, че няма човек, който да не й се възхищава.

Борис Христов и Михаела Филева на 8 септември в Хасково

20:00 часа

КСК „Спартак“

Празничният концерт е с вход СВОБОДЕН

А светлинно шоу ще превърне Деня на Хасково – 8 септември в незабравимо преживяване!

Очакваме Ви!