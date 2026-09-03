Община Стара Загора започна енергийното обновяване на 9-етажна жилищна сграда в кв. „Казански“

След приключване на дейностите сградата ще достигне клас на енергопотребление „В“ и ще осигури по-комфортна и енергийно ефективна среда за живеещите

Община Стара Загора стартира изпълнението на проект за енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда на ж.к. „Казански“, бл. 16. Чрез прилагането на комплексни мерки за енергийна ефективност ще бъдат подобрени характеристиките на сградата, ще се намалят разходите за енергия и ще се повиши комфортът на домакинствата.

Проектът се реализира по Договор № BG16FFPR003-4.001-0117-C01 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Казански“, бл. 16, включително за намаляване на енергийната бедност в град Стара Загора“.

Общата стойност на проекта е 2 373 513.86 евро, от които 2 355 228.43 евро са безвъзмездна финансова помощ, а 18 285.43 евро са собствено финансиране. Срокът за изпълнение е от 30 май 2025 г. до 30 май 2027 г.

Сградата е въведена в експлоатация през 1976 г. и се състои от 7 входа „0“, „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“, „Е“ с девет надземни етажа.

„След изпълнението на предвидените мерки сградата ще премине от настоящия клас на енергопотребление „Е“ към клас „В“. Това ще допринесе за значително подобряване на енергийната ефективност, по-добър комфорт за живеещите и по-ниски разходи за домакинствата“, поясни Делян Иванов, директор на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ в Община Стара Загора.

Той допълни, че Община Стара Загора ще следи за качественото изпълнение на дейностите и за добрата координация между всички участници в процеса, така че проектът да бъде реализиран в срок и с максимална полза за живеещите.

В проекта се предвижда доставка и монтаж на нова топлоизолационна система тип EPS-F, с δ=15 сm и коефициент на топлопроводност λ≤0,032W/mK. Предвижда се подмяна на прозорци (общи части) със система от PVC профил с троен стъклопакет, с крила на вертикална и хоризонтална ос на отваряне или неотваряеми, с Uw≤1,0W/m2K, вкл. демонтаж на старата дограма, вътрешно обръщане дограма с циментова шпакловка в „Жилищна“ зона. Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система тип минерална вата, с δ=20 cm, плътност 100 кг/м3 и с коефициент на топлопроводност на топлоизолацията λ≤0,035W/mK върху пода на таванската плоча в междинното ниво. Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система с XPS δ=15см с коефициент на топлопроводност на топлоизолацията λ≤0,030W/mK по тавана на полуподземен етаж. Тази мярка предвижда подмяна на осветителни тела в общите части – стълбищни клетки и монтаж на датчици за движение и осветеност. Предвижда се осигуряване на достъпна среда съглaсно Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ЕСТЕТИ“ ЕООД, а строителният надзор ще бъде осъществяван от „ЕКИП МГ“ ООД.

На откриването на строителната площадка присъстваха представители на фирмата изпълнител, домоуправителите, заинтересованите страни по проекта и представители на Община Стара Загора. Участниците изразиха готовност за добра координация и активно взаимодействие по време на реализацията на проекта.